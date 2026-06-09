Los atractivos turísticos de las sedes más destacadas del Mundial 2026: Desde playas hasta infraestructura moderna

09 jun. 2026 - 14:50 hrs.

Con el Mundial de Fútbol 2026 a punto de comenzar, miles de aficionados de todo el mundo ya preparan sus maletas para vivir una experiencia que va mucho más allá de los partidos. La cita planetaria, que arrancará el próximo 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá, no solo promete emociones dentro de la cancha, sino también una oportunidad única para descubrir algunas de las ciudades más atractivas de Norteamérica.

La Copa del Mundo tendrá una edición histórica, ya que por primera vez contará con la participación de 48 selecciones. Este formato ampliado permitirá que se disputen más encuentros y que los viajeros tengan la posibilidad de recorrer distintos destinos, combinando la pasión por el fútbol con el turismo, la cultura y la gastronomía de cada sede.

¿Cuáles son las ciudades más destacadas?

Miami aparece como una de las ciudades más atractivas para quienes planean seguir el torneo. Sus extensas playas, el clima cálido durante gran parte del año y una reconocida oferta de entretenimiento convierten a este destino en una alternativa ideal para combinar fútbol y vacaciones.

La región de Nueva York y Nueva Jersey tendrá un papel protagónico al albergar la final del campeonato. Además de la importancia deportiva, la zona ofrece algunos de los atractivos turísticos más conocidos del mundo, junto con una amplia variedad de espectáculos, centros comerciales y experiencias culturales.

Los Ángeles también figura entre las sedes más esperadas por los visitantes. La ciudad es reconocida como uno de los principales centros del entretenimiento global y reúne playas, actividades deportivas, museos y la tradicional magia de Hollywood.

En Canadá, Vancouver destaca por sus impresionantes paisajes naturales. Rodeada por montañas y las aguas del océano Pacífico, la ciudad ofrece múltiples actividades al aire libre y una combinación ideal para quienes buscan disfrutar del fútbol sin dejar de lado el contacto con la naturaleza.

Toronto, por su parte, se presenta como uno de los centros urbanos más dinámicos del torneo. Su diversidad cultural, moderna infraestructura y prestigiosa escena gastronómica la convierten en un destino especialmente atractivo para los viajeros internacionales.

México contará con otras dos sedes de gran relevancia. Guadalajara es ampliamente reconocida por su riqueza cultural y por ser considerada la cuna del mariachi, mientras que Monterrey destaca por su desarrollo urbano y por la cercanía con espectaculares entornos naturales que complementan la experiencia turística.

La Ciudad de México será una de las grandes protagonistas del campeonato y tendrá el honor de recibir el partido inaugural. La capital mexicana sobresale por su patrimonio histórico, sus museos de nivel internacional, una gastronomía reconocida en todo el mundo y una intensa vida urbana que cautiva a quienes la visitan.

Planificar antes de cada visita

El partido inaugural enfrentará a México y Sudáfrica en el emblemático Estadio Azteca, recinto que ya fue escenario de los Mundiales de 1970 y 1986. A partir de ahí, la competencia se desplegará por numerosas ciudades que esperan recibir a millones de visitantes durante varias semanas.

Ante este escenario, la planificación del viaje se vuelve fundamental. Assist Card, compañía con más de 50 años de trayectoria en asistencia integral al viajero, destaca la importancia de contar con protección durante una estadía en Norteamérica, una región donde los costos de atención médica pueden alcanzar cifras muy elevadas ante cualquier imprevisto.

“Al Mundial 2026 viajarán muchos hinchas desde Sudamérica, incluso superando la cantidad que asistió a Qatar 2022. Ante esta gran afluencia de viajeros en Norteamérica, nuestra responsabilidad como líderes en asistencia al viajero es un compromiso permanente de garantizar la seguridad y la tranquilidad en medio de tanta pasión y euforia de los simpatizantes”, señala Renzo Caldarella, de Assist Card.

Con estadios repletos, miles de kilómetros por recorrer y ciudades llenas de atractivos, el Mundial 2026 promete transformarse en una experiencia inolvidable para los aficionados. Más allá de los resultados deportivos, el torneo ofrecerá la posibilidad de conocer nuevas culturas, descubrir destinos emblemáticos y vivir la pasión del fútbol en algunos de los rincones más fascinantes de Norteamérica.