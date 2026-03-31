Ataques masivos de EEUU e Israel golpean Irán tras la amenaza de Trump: Reportan explosiones en instalaciones militares y de culto

31 mar. 2026 - 08:28 hrs.

¿Qué pasó?

Ataques masivos de Estados Unidos e Israel golpearon este martes instalaciones militares, dañaron un importante lugar de culto y provocaron cortes de energía en Irán, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con destruir sus centrales energéticas.

A pesar de las maniobras diplomáticas, la guerra en Medio Oriente no muestra señales de distensión tras más de un mes de hostilidades que trastocaron la economía mundial y dejaron miles de muertos.

Ataques masivos de EEUU e Israel en Irán

Imágenes de video verificadas por la agencia AFP mostraron al menos dos explosiones de gran intensidad y columnas de humo en Isfahán, en el centro de Irán.

Medios estatales informaron que la Gran Huseiniya, un centro religioso chiita, sufrió daños en Zanján, en el noroeste, donde murieron cuatro personas.

Sin añadir comentarios, Trump publicó en su red Truth Social otra grabación, que no pudo ser autenticada por la AFP, y que muestra fuertes estallidos.

La agencia Fars había informado de "varias explosiones" y cortes de electricidad "en algunas zonas" de Teherán. La agencia Tasnim, por su parte, mencionó explosiones en el este y el oeste de la capital, así como interrupciones en el suministro eléctrico que luego se resolvieron.

Poco antes de esos reportes, el ejército israelí instó a los habitantes de un barrio residencial de Teherán a permanecer a salvo por un posible ataque contra "una infraestructura militar".

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