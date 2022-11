Seis niños y dos adultos mueren en una casa en llamas en Oklahoma: presumen que los padres causaron el incendio

Los cuerpos de seis niños y dos adultos fueron encontrados dentro de una vivienda en llamas en Oklahoma, Estados Unidos. Las autoridades reportaron que los pequeños tenían entre uno y 13 años de edad.

Las causas del siniestro aún no están claras, pero los investigadores sospechan que el fuego no fue la causa de la muerte. La versión que se maneja es que asesinaron a los niños antes de provocar el incendio.

Según reportan las autoridades, el caso se conoció luego de que recibieron una llamada de emergencia desde Broken Arrow, una pequeña ciudad ubicada al noreste de Oklahoma.

Los oficiales y funcionarios del Cuerpo de Bomberos se presentaron en el lugar para controlar las llamas. Una vez sofocado el incendio ingresaron a la vivienda y encontraron los cuerpos de las ocho personas, seis niños y dos adultos.

