Amordaza, apuñala y entierra viva a su esposa, pero la mujer sobrevive: "Tenía cinta adhesiva alrededor del cuello"

29 oct. 2022 - 11:00 hrs.

Un tenebroso episodio vivió Young Sook An, una mujer de 42 años, tras discutir con su esposo, Chae Kyong An, de 53, de quien estaba separada. El hombre la secuestró, drogó, amordazó, apuñaló y enterró viva en un bosque, para no compartir el dinero de su jubilación una vez divorciados.

Milagrosamente, esta mujer de Washington, Estados Unidos, sobrevivió al respirar retorciéndose en la fosa durante horas. Antes de ser enterrada viva cerca de la ciudad de Lacey, pudo enviar una alerta al 911 y un mensaje a contactos de emergencia, desde su reloj inteligente Apple Watch, reportó New York Post.

La historia de horror comenzó en la residencia de Young Sook, donde su esposo se dirigía eventualmente a lavar la ropa. Chae Kyong la agredió durante una discusión en torno al divorcio y dinero.

Su experiencia en labores de inteligencia para las Fuerzas Armadas de su país de residencia le permitiría planificar el crimen “perfecto”. El hombre ató las manos de su esposa con cinta adhesiva. También le tapó los ojos, los muslos y los tobillos, según el documento judicial, reseñó NBC News.

Pero ella logró pedir auxilio antes de que él rompiera el reloj con un martillo. Luego, el hombre la arrastró hasta el garaje, la subió a su camioneta Dodge Grand Caravan 2006 y manejó hasta una zona boscosa. Allí comenzó a cavar la tumba poco profunda.

Ella podía escucharlo cavar en la tierra. Chae la apuñaló en el pecho y confió en que moriría desangrada. Así que enterró viva a su esposa.

La mujer enterrada viva teme que intente “matarla de nuevo”

"Ella fue drogada y enterrada (…) Le puso un árbol pesado encima (…) Después de que la pusieran en el suelo, podía escuchar a su esposo caminando alrededor del hoyo y la tierra que le ponía encima", dice el documento de causa probable.

En la oscuridad, Young logró liberarse parcialmente de la cinta adhesiva, excavó y salió de la fosa. Corrió 30 minutos hasta esconderse en el cobertizo de una vivienda y gritó: “¡Mi esposo trata de matarme!”, difundió Telemundo.

Los dueños de la casa llamaron al 911 y la mujer fue rescatada cerca de la 1 de la madrugada del 17 de octubre.

“Aún tenía cinta adhesiva alrededor del cuello y de la parte inferior de la cara y los tobillos (…) tenía grandes hematomas en las piernas, los brazos y la cabeza, y su ropa y cabello estaban llenos de tierra”, dijeron las autoridades.

Según declaró Young, Chae le había dicho que "preferiría matarla que darle el dinero de su jubilación". La pareja tiene antecedentes previos de violencia intrafamiliar.

La víctima pidió que su atacante continúe detenido sin fianza. “Le tengo mucho miedo y me matará de nuevo si está fuera”, sostuvo en sus declaraciones, publicó Daily Mail.

Chae Kyong An podría enfrentar cargos por intento de asesinato en primer grado, secuestro en primer grado y agresión en primer grado.