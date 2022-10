Mantuvo una amistad por Internet durante siete años, viajó a conocer a su amigo y este la mató

Conocer a su amigo virtual no parecía representar un peligro para Ashley Wadsworth. No fue así. El chico terminó convirtiéndose en su verdugo, cuando un viaje a Reino Unido tuvo un trágico final.

Ashley era una joven canadiense de 18 años. A los 12 años conoció por Internet a Jack Sepple, quien vivía en Reino Unido. Las distancias no importaron. Ambos entablaron una amistad que duró siete años.

La familia de la chica también conocía a Jack, al menos virtualmente. Era normal verlos conversar por Facetime en la sala de la casa. La amistad no era un secreto.

Al cumplir la mayoría de edad, la joven canadiense quiso dar un paso más en su relación virtual con Jack. Dado lo bien que se la llevaban, ella tomó la decisión de viajar a Reino Unido. Así los dos amigos, que charlaron virtualmente durante años, ahora se conocerían.

En Reino Unido, en principio, todo marchaba normal. Conversar, dar paseos para conocerse era la rutina, hasta que Jack dejó salir su lado menos amable.

Al descubrir a su amiga viendo la foto de una mujer desnuda en el celular él se enfureció. La golpeó y la llamó lesbiana. Asustada Ashley corrió a donde un vecino, quien la socorrió.

El hombre logró calmar la situación. Jack se disculpó y el día siguió su curso. Sin embargo, aquel amargo incidente hizo que la joven canadiense decidiera volver a su país.

A su amigo virtual no le gustó la decisión. En medio de una discusión tomó un cuchillo y la apuñaló hasta la muerte. Segundos antes ella intentó pedir ayuda llamando a otros amigos y a la policía. No llegaron a tiempo. El desenlace fue irremediable.

Jack Sepple's been handed a life sentence with a minimum of 23-and-a-half years in prison for the murderer of Ashley Wadsworth in Chelmsford pic.twitter.com/Kpldq2BRQM