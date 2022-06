"Su hijo está muerto": adolescente sale a hacer la tarea y aparece muerto en la casa de un compañero de clases

11 jun. 2022 - 07:00 hrs.

La última vez que Claudia Ospía vio a su hijo, José Mauricio Ospina, con vida fue el 12 de abril de 2022 cuando le dijo que iba a casa de unos compañeros de clases a hacer la tarea. Horas después, la madrugada del 13 de abril, la llamaron para darle una noticia que cambió su vida: “Su hijo está muerto”.

El cuerpo de José Mauricio, de 17 años, apareció en la vivienda de otro compañero de clases, estaba desnudo. El cadáver fue trasladado esa misma madrugada al hospital de Kennedy, en Colombia.

Madre de José Mauricio pide se aclare su muerte

Desde ese fatídico día ya transcurrieron dos meses. La madre del adolescente aún desconoce las causas exactas de la muerte de su hijo y lo que pasó en la vivienda.

Junto al joven estaban otros tres adolescentes, todos compañeros de Mauricio. Sin embargo, el resto de los chicos salieron con vida de la vivienda.

"Mi hijo salió a hacer una tarea y resultó en una vivienda totalmente diferente a donde se suponía que iba a estar. Yo a las 4:30 llamé al celular de él a ver donde estaba y me contestaron del CTI diciéndome que ese celular lo habían encontrado en una casa extraña y que habían unos heridos. Nunca me dijeron que mi hijo estaba muerto", contó la mujer en declaraciones reseñadas por El Tiempo.

En la llamada le informaron que su hijo estaba en el Hospital de Kennedy. Se trasladó hasta el lugar y un personal del centro de salud le dio la terrible noticia de que su hijo estaba muerto.

🔴 Misteriosa muerte de un menor.



Según la mamá de la víctima, el joven salió a hacer una tarea del colegio en la casa de un compañero y horas más tarde apareció sin vida, desnudo y en un hospital. ⬇️#ArribaBogotá pic.twitter.com/tKurSMZrdP — Canal Citytv (@Citytv) June 8, 2022

“Ella me dijo ¿cómo es su hijo?, que le mostrara una foto, entonces lo hice y me dijo 'su hijo está muerto', sin tener consideración me dijo así, como si se tratara de cualquier cosa que hubiera muerto", reflexionó.

Hasta ahora la desesperada madre desconoce qué pasó con su José Mauricio. Solo sabe que salió de casa sano a hacer la tarea y jamás volvió. Medicatura Legal de Colombia aún no le da los resultados de la necropsia, pese al tiempo transcurrido.

“Me siento sola, me siento desesperada sin saber nada, han pasado dos meses y no he logrado saber qué pasó con mi hijo”, dijo a la revista Semana.