Adolescente llama a su madre para avisarle que su padrastro la quería atacar y luego la encontraron muerta

04 may. 2022 - 17:03 hrs.

En Estados Unidos, una adolescente de 16 años llamó a su madre por FaceTime para decirle que su padrastro tenía un comportamiento extraño. Lo que ambas no sabían es que esa iba a ser la última comunicación entre ambas, pues luego la menor fue encontrada muerta.

Le rogó que la salvara

La madre de Lauren Juma estaba trabajando fuera de la ciudad cuando recibió la llamada de su hija, rogándole que la salvara. Luego de eso, la joven habría sido asesinada por su padrastro en Texas.

"Mi bebé me llamó, me llamó por FaceTime y me dijo: 'Mamá ayúdame'", dijo su madre Laurie Young al medio estadounidense Khou 11. "Esa fue la última vez que escuché su voz".

También hay registros de que Lauren llamó a su hermana a pedirle ayuda. "Ella quería escapar, eso es todo lo que quería", dijo la hermana al mismo medio.

El llamado al 911

El viernes en la mañana, el alguacil del condado de Harris, Ed González, informó que el 911 recibió un llamado de una joven que quería reportar que su padrastro tenía secuestrada a su hermana de 16 años a punta de pistola.

Los oficiales escucharon disparos al acercarse a la casa. Más tarde, la adolescente fue encontrada muerta dentro del mismo lugar.

El sujeto de 60 años, identificado como Van Henry Brisbon, fue arrestado y enfrenta cargos por la muerte de su hijastra.

Cuando fue arrestado, el padrastro no tenía pantalones puestos, por lo que los investigadores creen que Lauren podría haber sido abusada sexualmente. Además, tal como consignó el medio ABC 13, la joven fue encontrada semidesnuda.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.