Joven argentina conoció a un francés en un bar, lo agregó a WhatsApp y terminó chateando con un chileno de Concepción

"No me acuerdo de usted, yo vivo acá en Chile, en Concepción", fue la respuesta que recibió una joven argentina por parte de un hombre a quien le habló pensando que era un francés, que supuestamente le había dado su número de WhatsApp tras conocerlo en una salida.

La protagonista de esta insólita historia compartió el momento en que se dio cuenta de que el número que le había dado era el de otro sujeto y, al mismo tiempo, expuso la reacción del ciudadano chileno, que quedó confundido.

La viralizada publicación de Twitter, que cuenta con 40 mil 'Me Gusta' y más de 400 comentarios, muestra un video en que se aprecia el intercambio de palabras entre estas dos personas, lo que desató una serie de reacciones en la red social.

La insólita conversación

En la plataforma, la joven explicó en un comienzo que "un francés me dio su número anoche en un bar y acaba de pasar esto. Yo no puedo seguir".

En la respectiva conversación de WhatsApp se ve a la joven saludar en inglés a quien pensaba que era la persona de nacionalidad francesa: "Hi there... It's Mai, from the bar", fueron las primeras palabras de la cibernauta.

Sin embargo, el contacto le envió un audio que sin duda jamás olvidará: "Hola, señorita. Mire, no me acuerdo de usted, yo vivo acá en Chile, en Concepción... Me dice que nos conocimos en un bar... Me encantaría ir a un bar, pero a bailar", sostuvo el chileno.

En ese instante, la joven, que no podía creer lo que le había ocurrido, expresó: "Me pasó su número un francés borracho".

La intervención de la esposa del chileno

A partir de allí, apareció en escena la esposa del chileno involucrado en este confuso episodio, quien señaló: "Buenas tardes, señorita, mi esposo dice que no la conoce, así que sería bueno que mejor no le hable más. Chao, 'pescao'".

"Saludos entonces no más, acá de una argentina. Qué gracioso... Que anden bien", fue la respuesta de la muchacha.

Por último, el hombre, quien terminó por entender lo que había sucedido, le hizo una afectuosa invitación a la joven: "Está bien, páselo bien, y cuando venga para Concepción me llama, para que venga a almorzar a nuestra casa".

