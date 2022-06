"Ellos ya están aquí": Víctima del Tren de Aragua advierte que grupo delictual está instalado en Chile

07 jun. 2022 - 15:39 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la emisión del matinal Mucho Gusto de este martes, se dio a conocer el relato anónimo de un ciudadano venezolano víctima del Tren de Aragua, quien asegura querer irse de Chile debido a la instalación de este peligroso grupo delictivo en nuestro país.

¿Qué dijo la víctima del Tren de Aragua?

En la entrevista concedida al matinal de Mega, la víctima del Tren de Aragua, de forma anónima aseguró que la organización criminal ya está instalada en nuestro país, señalando que "ellos ya están aquí, en estos días agarraron a uno de los cabecillas de la banda, y si agarran a uno de los cabecillas, quiere decir que todos están aquí".

"Cuando le digo que ya están aquí, es porque ya le pasó un caso a un familiar cercano, muy cercano, por eso tomo la decisión otra vez de emigrar a otro país, porque, como le digo, son más de mil personas, mil delincuentes, o sea están en toda Latinoamérica, es imposible... no hubo control en las fronteras, entró cualquiera", agregó.

En la misma línea, entregó detalles sobre cómo actúa esta agrupación en nuestro país, manifestando que "ellos tienen mucho dinero, trabajan con drogas, traen mujeres, alquilan departamentos y meten a cinco o seis mujeres, las traen de Venezuela, de Colombia... y todas las tardes pasan a retirar el dinero que producen ellas, ¿cómo las tienen? les tienen un familiar en Venezuela, o sea si te escapas te mató a tu mamá, o te mato a tu hijo en Venezuela, así es, uno está atrapado".

Asimismo, fue enfático en advertir que hay que prepararse para combatir al Tren de Aragua en nuestro país, sobre lo que dijo: "Ya están aquí, tienen que sacar esa cuenta. Yo cuando llegué a Chile no se escuchaban tantos robos, muertos... ahorita prenden las noticias y salen que 'lo mataron para robarle un teléfono', 'para robarle el auto', no digo que era un país seguro, pero ahora ya es demasiado... Que le den mano dura, que no tengan piedad porque (en esta banda) una persona es capaz de matar un niño, una guagua como dicen ustedes, por dinero. Son basura".

Su experiencia con el Tren de Aragua

La víctima de esta banda delictual además explicó las razones por las que debió escapar desde Venezuela a nuestro país: "A mí me secuestraron a mi esposa, me pidieron una cantidad de dinero que en realidad no la tenía, pero ellos pensaban que la tenía, pero la realidad no era, yo era un empleado... En esa época fueron 150 millones de bolívares, que a la actualidad vendrían siendo como 40 mil dólares, de verdad yo no tenía el dinero".

"En mi casa entraron más de diez hombres con granadas, con armas de guerra, o sea cuando usted confía en las autoridades, y las autoridades le dicen que no pueden hacer nada, que pagues el dinero, de qué estamos hablando", detalló.