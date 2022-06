Sufrió un aborto espontáneo y guardó los restos del bebé en el refrigerador porque en el hospital "no tenían espacio"

09 jun. 2022 - 19:32 hrs.

"No había nadie en el hospital dispuesto a hacerse cargo de nuestro bebé", afirmó Lawrence, quien vivió uno de los momentos más trágicos de su vida después de que su conviviente, Laura, sufriera un aborto espontáneo en Londres, Inglaterra.

La mujer había comenzado a sangrar cuando tenía cuatro meses de embarazo, por lo que fue a un hospital, donde personal médico le dijo que su bebé estaba estable y que su corazón todavía latía, informa Independent.

Sin embargo, en otro chequeo realizado días después, los médicos les confirmaron que el bebé había muerto. La pareja tuvo que volver a casa, pues les dijeron que esperaran hasta que hubiera una cama disponible para que pudieran internarla y así extraer al bebé fallecido.

Pero un día, ya en su domicilio, Laura se despertó con un fuerte dolor, razón por la cual corrió al baño, lugar en el que tuvo un aborto espontáneo.

La drástica decisión de los padres

La mujer entró en pánico y no supo cómo contarle a Lawrence, así que le indicó que no entrara al baño. Es así como el hombre llamó a personal médico, pero le respondieron que no se trataba de una emergencia.

A partir de allí, tuvieron que tomar la drástica decisión de poner los restos del bebé en un tupper y dejarlo dentro del refrigerador de su casa, ya que en el hospital "no tenían espacio".

"No había nadie en el hospital dispuesto a hacerse cargo de nuestro bebé... Fue un momento solitario y surrealista el despejar espacio en mi refrigerador", expresó Lawrence.

¿Qué dijo el hospital?

Por otra parte, desde Lewisham y Greenwich NHS Trust, entidad hospitalaria encargada de atender a la pareja afectada, se refirieron a este episodio y señalaron que "lo lamentamos profundamente y ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la Sra. Brody y su pareja por la trágica pérdida de su bebé y estas experiencias traumáticas".

"Se realiza una investigación completa para comprender dónde pueden haber ocurrido fallas en la atención para que se puedan realizar los cambios y mejoras necesarios", agregaron.

En tanto, Lawrence y Laura optaron por dar a conocer la trágica experiencia que vivieron para que así ninguna otra pareja tenga que lamentar la pérdida de su hijo a causa de una negligencia.