Niño de seis años defeca en el aula porque su maestra le impidió ir al baño: la madre denuncia y la docente renuncia

29 may. 2022 - 07:00 hrs.

Una maestra de Neuquén, Argentina, se hizo viral tras impedir a un niño de seis años ir al baño. La prohibición hizo que el pequeño terminara defecando en el aula. Además, el niño permaneció todo el resto de la jornada escolar sucio, ante el conocimiento de todos sus compañeros.

El hecho generó indignación no solo en la madre del niño, sino también en quienes supieron del hecho a través de las redes sociales.

La madre del niño denunció el maltrato y aseguró que ahora su pequeño no quiere volver a la escuela.

La mamá denuncia a la maestra y esta renuncia

La madre del pequeño supo de la situación a través de su hijo mayor, quien tuvo la tarea de ir a retirar al niño a su salón de clases.

Cuando ambos hermanos se encontraron el mayor notó que estaba sucio de excremento. Le preguntó a la maestra qué sucedió y esta le dijo que el niño se sentó en caca de perro.

Al llegar a la casa la madre notó que su hijo había defecado encima de su ropa. Le preguntó al niño que ocurrió. El escolar llorando y con su cabeza agachada le contó lo sucedido.

La madre se enfureció. Llamó a la escuela y pidió que la comunicaran con la maestra.

"Cuando finalmente pude hablar con ella me fui de boca, la insulté. Es que no me pudo haber dejado al nene en esa situación. ¿Cómo no me llamó para que lo vaya a buscar? Ella misma me contó que los chicos le dijeron que había mal olor, pero que no le dio importancia", dijo la madre del niño según reseña el diario El Clarín.

La maestra argumentó que no se dio cuenta cuando el niño defecó. También señaló que ella estaba resfriada y por ello no notó lo que ocurrió con el pequeño luego de que le prohibiera ir al baño. La docente renunció luego a sus funciones.

Las autoridades de la institución también tuvieron conocimiento del caso. Por medio de un comunicado rechazaron la actitud de la maestra y aseguraron que con el equipo de psicopedagogos del plantel se encargaran de prestar apoyo emocional al pequeño.