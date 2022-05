"Tiene que ser ilegal": Joven fue al médico por un problema de salud y le cobraron por llorar en la consulta

Una joven de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, vivió una extraña e insólita situación cuando fue al médico. Atendida por un problema que la acomplejaba, le cobraron por “llorar y emocionarse”.

La youtuber Camille Johnson contó la experiencia de su hermana, explicando que ella sufre de un problema y que durante años ha buscado alguna solución a sus problemas.

Camille publicó la polémica factura en sus redes sociales que, contando la situación que rápidamente se hizo viral, alcanzando 60 mil “retuits” y 474 mil “me gusta”, detalla TN.

My little sister has been really struggling with a health condition lately and finally got to see a doctor. They charged her $40 for crying. pic.twitter.com/fbvOWDzBQM