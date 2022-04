"La vida me dio otra oportunidad": Joven que cayó debajo del tren tras desmayarse cuenta cómo salvó de milagro

19 abr. 2022 - 09:20 hrs.

Una joven de 24 años de Buenos Aires, Argentina, sufrió un accidente que pudo costarle la vida. A la espera del tren Belgrano Sur, se desmayó a la orilla del andén, cayó al suelo, quedando debajo de uno de los vagones del ferrocarril. Pese a ello, salvó de milagro.

"Me desmayé cuando venía el tren"

En conversación con TN, Candela cuenta que le bajó la presión justo en aquel momento y "me desmayé cuando venía el tren".

El hecho fue captado por una cámara de seguridad presente en el lugar, donde se puede ver cómo Candela se encuentra a la orilla del andén, cuando de repente cae entre los vagones. Ella dice que le dijo a una persona que se sentía mal, pero que "eso es todo lo que recuerdo".

"Me desperté cuando estaba tirada en el piso del andén y recuerdo cuando me sacaron, tenía a la gente alrededor”, detalló la joven. Sus recuerdos apenas volvieron cuando fue derivada al hospital.

Estuvo internada

A causa de este desmayo, la joven estuvo al menos 12 días hospitalizada en el hospital Alberto Balestrini, ya que sufrió la fractura de una costilla que le perforó el hígado.

Asimismo, también sufrió una contusión en la cabeza, lo que le generó pérdida de la audición en el oído izquierdo, además de una fractura de cráneo entre la ceja y la nariz.

No es primera vez

Pese a que es primera vez que le sucede un accidente de tal magnitud, cuenta que los desmayos han sido hechos recurrentes en su vida y que los sufre desde los 15 años de vida.

“No es algo que me pase seguido, pero no es la primera vez que me pasa, ahora tengo que seguir un tratamiento y hacerme estudios para ver si pasa por alguna razón particular”, manifestó.

Finalmente, agradece a todas las personas que la ayudaron y aclara que "la vida me dio otra oportunidad".

Revisa el video (imágenes sensibles)