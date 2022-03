Un aplaudido gesto fue el que tuvo un hombre en silla de ruedas con su perro. El episodio quedó grabado por medio de las cámaras de seguridad ubicadas en el patrio trasero de su propio domicilio.

Y es que el sujeto, identificado como Darren Thomas, se encontraba en su vivienda el pasado 17 de febrero cuando escuchó llorar a su perro, llamado Cassius, de cuatro años y 50 kilos de peso.

En ese instante, el individuo decidió salir y se encontró con que el can se había caído a la piscina y necesitaba ayuda para poder salir, informa El Comercio de Perú.

El aplaudido gesto del hombre

Las imágenes compartidas por el propio Thomas en su cuenta de Instagram lo muestran a él al borde de la piscina y haciendo que su perro moviera lentamente sus patas hasta llegar al sector de los escalones, donde pudo salir.

El esfuerzo del hombre valió la pena y significó que su mascota no muriera ahogada, ya que estuvo alrededor de 25 minutos en el agua.

"Yo era el único en casa"

En este sentido, Thomas señaló que "he tenido 2 Rotties (rottweilers) y una de las cosas por las que son famosos es nadar... bueno, no el mío. Él no puede o no quiere nadar y no importa lo que hagamos".

"Se cayó a la piscina y yo era el único en casa. No podía simplemente sacarlo porque es demasiado pesado y no tengo suficiente palanca en mi silla porque yo mismo me metería en la piscina, así que tuve que hacer otro plan porque se estaba cansando de estar parado allí", sostuvo el hombre.

Por último, Thomas expresó que "luego comencé a tirar de él poco a poco para llevarlo a las escaleras para que pudiera salir".

El video publicado cuenta con y diversos comentarios positivos de otros usuarios que destacaron la acción realizada por el dueño del perro.