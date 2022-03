La invasión de Rusia a Ucrania ha significado duros y traumáticos momentos para los habitantes del país europeo, pero de tanto en tanto surgen algunas historias humanas que permiten olvidar momentáneamente la guerra por la que atraviesan.

Es el caso de una pareja de médicos que decidió casarse en un salón del hospital de Kiev en el cual trabajan. Todo esto, mientras las tropas de Vladimir Putin recrudecen el acecho a la capital ucraniana.

El video fue compartido el pasado martes 1 de marzo por el medio de origen bielorruso Nexta. En este registro se puede ver a la feliz pareja con sus uniformes de trabajo siendo acompañados por unas pocas personas.

Según se puede ver en las imágenes, habría sido uno de sus colegas quien ofició la ceremonia, en la cual la novia sostenía un pequeño ramo de flores.

Terminada la bendición de los nuevos esposos, los aplausos llenaron el salón y los asistentes pidieron el beso de los recién casados, el cual terminaron con un pequeño brindis.

