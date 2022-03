"No me creías": exnovia de uno de los acusados por violación grupal en Palermo le envió un mensaje a su exsuegra

Impacto ha generado el caso de la violación grupal en Palermo, Argentina, donde seis sujetos abusaron sexualmente a una joven en el interior de un auto. Una exnovia de uno de los acusados habló al respecto.

Haciendo uso de sus redes sociales, una usuaria identificada como Stef González, le envió un mensaje directo a la madre de uno de los imputados, su exsuegra, informa TN.

“Exsuegra vos no me creías, la respuesta llegó sola. El violento de tu hijo está escrachado (funado) en todos lados”, es el mensaje que dejó en redes sociales. Sin embargo, no se especifica de quién habla.

Una de las respuestas, es de otra usuaria identificada como Cristi, quien señala que las familias son “cómplices” y que “estos violentos no se crían solos”.

“Un violador siempre lo será”

Esta violación en grupo por los mismos sujetos no sería la primera. Según otra víctima, quien conocía a uno de los imputados, Ignacio Retondo, aseguró haber sido abusada por él.

“No me sorprendió verlo en las noticias. Una persona que es violador, un perverso, lo va a ser siempre”, aseguró la mujer, relatando que lo que a ella le sucedió, fue hace seis años, pero “no me puedo quedar más callada”.

“Lo conozco desde los 11 años, jugábamos al básquet en el club vecinal. Nos veíamos en partidos, eventos, pero era ‘un hola, chau’. Él me parecía un chico lindo, era alto y jugaba bien”, relata.

“Un día nos cruzamos en el cumpleaños de un conocido en común, fue el 30 de diciembre de 2015. Él estaba con su grupo de amigos, lo saludé y en un momento nos ponemos a hablar, me quiere tocar, le digo que no, que había gente y que no quería... Yo era muy chica, nunca me imaginé ni esperé eso. La estaba pasando mal”, remarca.