Padres adoptivos asesinan a dos pequeños hermanos y fingen durante un año su desaparición

Los hermanos Orson y Orrin West, de 3 y 4 años, habrían muerto a manos de sus padres adoptivos tres meses antes de que se reportara su desaparición. Trezell West y Jacqueline West fueron acusados de asesinato por el jurado, informó la fiscal Cynthia Zimmer.

El 21 de diciembre de 2020, los esposos aseguraron a las autoridades que perdieron de vista a los niños cuando éstos jugaban en el patio de su casa en la ciudad de California, Estados Unidos.

Shout out to @LamarOOH for giving the biological family of Orrin and Orson West four free weeks of billboard space near Bakersfield to hopefully get some credible tips in! Y’all are appreciated! #wherearetheboys #orrinwest #orsonwest pic.twitter.com/DXxbbkxrJR — Pretty Lies & Alibis🎙 (@PrettyLiesAlibi) February 18, 2021

Tras un año de investigaciones, una combinación de evidencia directa y circunstancial sirvió para que las autoridades determinarán que Orrin y Orson estaban muertos, expresó la fiscal de distrito del condado de Kern, publicó ABC News.

“Los hechos en la corte mostrarán que pudimos probarle al gran jurado que los niños murieron, que fueron asesinados”, sostuvo Zimmer en una conferencia de prensa.

Los acusan de asesinato, abuso infantil e informe falso

Trezell West, de 35 años, y Jacqueline West, de 32, permanecen en la cárcel del condado de Kern sin derecho a fianza. Se les atribuyen dos cargos de asesinato en segundo grado, dos cargos por delitos graves de abuso infantil y un cargo por hacer un informe falso de una emergencia.

Here’s my new video about #OrsonWest #orrinwest check it out. We need justice for these two precious boys. Orrin and Orson West allegedly murdered by their adoptive parents Jacqueline and Trezell West then and nowhttps://t.co/VpaI4mZXmx pic.twitter.com/cUJ2kAYrn5 — Miss Pandora (@Miss_Pandora19) March 3, 2022

Por estos delitos, los padres adoptivos de Orrin y Orson podrían ser sentenciados a 30 años de prisión o más, incluso a cadena perpetua; a pesar de que no se han encontrado los cuerpos de los niños, informó el canal asociado a la NBC, KGET.

Major update! Murder charges have been filed for the adoptive parents of Orrin and Orson West. Trezell and Jacqueline West were arrested on Tuesday. They were charged with second degree murder and also facing child cruelty charges. The boys were missing around 13 months. pic.twitter.com/fS9n8mqMQm — Dingleberry Finn (@thesquanchy420) March 2, 2022

La familia West tiene además dos hijos propios y otros dos adoptados, todos puestos bajo custodia protectora. Trezell, Jacqueline y sus seis hijos vivían en Bakersfield y se mudaron a California en septiembre de 2020, tres meses antes de la presunta desaparición de Orrin y Orson, indicó la agencia de noticias AP.

Charles Pettus, el padre biológico de los dos niños asesinados, pretende demandar al condado de Kern por negligencia al darlos en adopción a los West.