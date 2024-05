"Quería ser una princesa": Quiso bajar de peso antes de su matrimonio usando un balón gástrico, pero falleció

14 may. 2024 - 12:45 hrs.

La ingeniera brasileña Laura Fernandes Costa, de 31 años, murió luego de someterse a una cirugía para ponerse un balón gástrico en el estómago, con el objetivo de bajar de peso.

La mujer tenía programado casarse el próximo 7 de septiembre con su pareja, Matheus Turchete, de 27 años.

"Quería ser una princesa"

El novio de la fallecida fue quien contó que Laura decidió someterse a este procedimiento con el fin de bajar de peso antes de la boda.

Fue así como el 26 de abril la operaron en una clínica de la región de Barreiro, en Brasil. Días después, sufrió fuertes dolores y el 2 de mayo solicitó que le retiraran el balón gástrico.

Laura Fernandes Costa (Cedida a G1)

Como siguió sintiéndose mal, el 6 de mayo llegó hasta el Hospital Nossa Senhora de Lourdes, donde le encontraron una perforación en el estómago, diagnóstico que provocó que fuera intervenida al día siguiente, sin embargo, no sobrevivió a la operación.

"En realidad, ella no lo necesitaba. No era obesa, era una persona sana. Creo que quería tener un 'cuerpo de princesa' para su boda y terminó tomando esa decisión", confesó su novio a G1.

La familia ahora está denunciando negligencia médica y acusan que la ingeniera recibió asistencia inadecuada durante el postoperatorio.

"La clínica no solo pudo haberle brindado un mejor apoyo, sino también evitarlo. Los especialistas dijeron que ella no podría haberse sometido a este procedimiento, debido a su Índice de Masa Corporal (IMC), que no respaldaba esta cirugía. Pesaba 70 kilos", explicó Matheus.

En cuanto a la perforación en el estómago, el novio de la víctima detalló que "busqué al médico que realizó el procedimiento y trató la situación con normalidad. Me dijo que si había una perforación no la iba a poder ver. Ningún paciente haría eso si supiera el riesgo".

Laura y Matheus (Cedida a G1)

El pasado lunes 13 de mayo, la Policía Civil de Minas Gerais anunció la apertura de una investigación para determinar las circunstancias y la causa de la muerte de la mujer de 31 años.

Médico asegura que la paciente no asistió a los controles

Mediante un comunicado, el médico Mauro Lúcio Jácome, socio director de Clínica Cronos, donde se realizó la cirugía, aseveró que se cumplieron todos los requisitos para efectuar la intervención.

"El procedimiento de colocación del balón intragástrico está indicado para pacientes con sobrepeso u obesidad, según la literatura médica (IMC 25/consenso brasileño del balón intragástrico), y todos los requisitos para tal procedimiento fueron cumplidos en el caso en cuestión", detalló.

El médico acusó que la paciente no asistió a los controles de posoperatorio que tenía agendados luego de la intervención inicial. Tras ser dada de alta, tenía programada una cita "para el día siguiente, para seguimiento", pero, indica que no se presentó y que "no respondió a las llamadas de la clínica para regresar".

Incluso indicó que el 2 de mayo, cuando se le retiró el balón intragástrico "sin complicaciones", la paciente tampoco volvió a la consulta que tenía fijada para el día siguiente.

"Pese a la insistencia por la comunicación, la paciente no volvió a contactarse, ni acudió a la Clínica. Después de 5 días, hubo información sobre el procedimiento quirúrgico al que se sometió la paciente, en el Hospital Nova Lima, y, posteriormente, ese mismo día, hubo información sobre el fallecimiento de la paciente", aseveró el médico.