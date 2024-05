Se estaba bañando en una playa de Miami y encontró un extraño recipiente: Era millonario cargamento de droga

Lo que parecía ser una distendida jornada de relajo para un bañista en las paradisiacas playas de Los Cayos en Miami, Estados Unidos, terminó en un insólito hallazgo.

Esto, luego de que la persona en cuestión encontrara un fardo repleto de cocaína que en su interior tenía casi 30 kilos de la droga, avaluada en algo así como un millón de dólares (casi 940 millones de pesos).

Tras dar con el narcótico, el usuario del lugar dio aviso a las autoridades, las cuales procedieron a la recuperación de la misma que se encontraba en una bolsa plástica amarrada con una cuerda.

A pesar de lo llamativo de la situación, esto podrá no resultar tan poco frecuente, pues esa zona podría tratarse de una de las "rutas de las droga", por donde distintas sustancias suelen hacer su tránsito.

De hecho, algunos casos de estas características ya se habían registrado con anterioridad en la zona de Miami.

𝑾𝒉𝒂𝒕 𝒅𝒐𝒆𝒔𝒏’𝒕 𝒃𝒆𝒍𝒐𝒏𝒈 𝒉𝒆𝒓𝒆? 👀Beachgoer in Florida Keys discovers suspicious package along the beach & notified authorities. U.S. Border Patrol agents & @keyssheriff recovered the package, which contained 65 lbs of cocaine valued at approx. $1 million. #florida pic.twitter.com/jSZCua6NJF