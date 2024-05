Padre habría entregado a su hijo a la policía tras enterarse que vandalizó un monumento en Estados Unidos

Un padre habría entregado a su hijo a la policía tras enterarse de que el joven de 16 años vandalizó un monumento de la Primera Guerra Mundial emplazado en el Central Park, en Nueva York, Estados Unidos.

Al joven se le está acusando de haber hecho un grafiti en el Memorial 107 de Infantería durante una manifestación realizada el pasado lunes y la cual fue organizada por el grupo antiisraelí Within Our Lifetime.

El adolescente fue acusado de conducta criminal en tercer grado, un delito grave; y de un delito menor por el grafitti.

Aunque fuentes del hecho señalaron que el papá fue quien lo entregó, la policía refutó esa hipótesis, consignó New York Post.

El subcomisionado de la policía de Nueva York, Kaz Daughtry, señaló que "el despreciable vandalismo que vimos a principios de esta semana en el Memorial de la Primera Guerra Mundial no será ignorado y no quedará impune".

Sobre el delito por el que se acusa al joven, precisó que "esto no son simplemente travesuras juveniles: es un acto de profanación que socava las libertades por las que nuestros héroes lucharon y murieron".

The despicable vandalism we saw earlier this week on the WWI Memorial will not be ignored, and will not go unpunished. One of the culprits was placed in handcuffs today thanks to the World’s Greatest Detectives. This isn’t simply juvenile hijinks- it’s an act of desecration that… pic.twitter.com/2R8uzssIqD