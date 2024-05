Boxeador que hacía su debut en el profesionalismo muere en el cuadrilátero tras recibir un golpe en la cabeza

14 may. 2024 - 11:32 hrs.

Un trágico debut en el ámbito profesional fue el que tuvo Sherif Lawal, un boxeador británico de 29 años que terminó perdiendo la vida en el cuadrilatero en medio de su primer combate.

Todo ocurrió luego de recibir un golpe en la sien por parte de su contrincante, el portugués Malam Varela en el Harrow Leisure Centre de Londres.

Si bien hubo esfuerzos médicos para salvar la vida de Lawal, los trabajos de Reanimación cardiopulmonar (RCP) que se le aplicaron a la víctima por más de diez minutos en el ring fueron estériles. Finalmente, el deceso del deportista se confirmó luego de que fuera trasladado al Hospital Northwick Park.

Las reacciones luego del fallecimiento

De acuerdo a lo que consigna el medio internacional Infobae, Lawal había comenzado su carrera en el deporte en 2018, pero no fue hasta este año que decidió profesionalizarse en la categoría peso medio.

Pero su futuro se vio truncado. Cuando el árbitro comenzó la cuenta atrás para dirimir que el ganador era Varela por nocaut, rápidamente se dio cuenta de la gravedad del asunto.

Como era de esperarse, la noticia generó impacto en el mundo pugilístico. De hecho, Tyson Fury, quien ha sido campeón mundial de los pesos pesados se refirió al tema, donde no solo mandó las condolencias a los deudos de Lawal, sino que también reflexionó sobre los riesgos de esta disciplina.

"Dios tenga en paz su alma. Al entrar en este mundo (el boxeo), sabes que es un deporte peligroso. Entras allí y te pagan dinero por peligrosidad; te están sacando el cerebro; no estás ahí para hacer cosquillas hasta morir; estamos allí para infligir daño unos a otros golpeándonos en la cabeza y el cuerpo... Lamentablemente, cosas como esta suceden de vez en cuando. Todos sabemos en lo que nos estamos metiendo", apuntó.

“Es como la gente que salta en paracaídas, de vez en cuando el paracaídas no se abre y caen al suelo. Eso no impide que todos salten en paracaídas”, incidió. Fury reconoció que “he conocido los riesgos toda mi vida; es lo que es” y apuntó que si es mi momento y es la voluntad de Dios, entonces moriré. Si no, viviré", sentenció.