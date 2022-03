Soldado ruso fue capturado y atendido por ucranianos: Le dieron té, comida y lo dejaron llamar a su madre

Este jueves se cumple una semana desde que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó invadir Ucrania, acción que ha generado rechazo por parte de distintas autoridades y organismos internacionales.

En este contexto, las tropas rusas se han hecho presentes en los alrededores de ciudades como Kiev y Járkov, donde se han producido enfrentamientos y bombardeos que han dejado víctimas fatales.

A raíz de lo anterior, cientos de miles de ciudadanos ucranianos han optado en los últimos días por abandonar sus hogares y dirigirse a países, como por ejemplo, Polonia, para ponerse a salvo de la amenaza rusa.

En el marco de la operación militar en territorio ucraniano, son varias las historias de corresponsales, familias y soldados que se han hecho virales en Internet.

Este es el caso de un soldado ruso que fue capturado recientemente por ucranianos, hecho que fue dado a conocer en Twitter por la periodista del medio Kiev Independent, Anastasiia Lapatina.

En dicha plataforma, la profesional manifestó que el soldado fue atendido por civiles, quienes lo atendieron, dándole té y comida.

Russia is sending 20-year-old boys to die here. Thousands of them. Thank god Ukrainians have not lost their dignity and humanity.