"Estaba solo, sin documentación": Niño de 9 años escapó de su casa, tomó un avión y viajó 2.700 kilómetros

"Mi hijo pasó por tres revisiones sin que nadie se diera cuenta", comentó la madre de un niño de 9 años que escapó repentinamente de su casa y que tomó un avión en el que viajó nada más ni nada menos que 2.700 kilómetros.

El episodio ocurrió el sábado 26 de febrero, cuando el pequeño, sin avisarle a nadie, apagó su computador, reunió algunas cosas, las colocó en su mochila y se fue de su casa ubicada en Manaos, Brasil.

Pero no fue un acto improvisado, ya que se conoció que antes el menor había investigado en Internet cómo poder colarse en un vuelo, informa Clarín.

El trayecto del niño

El pequeño, llamado Emmanuel, tomó un bus rumbo al aeropuerto de dicha ciudad y logró "camuflarse" entre los pasajeros, sin llamar la atención de personal de seguridad, hecho que aún está siendo investigado por las autoridades.

El menor no contaba con documentación ni equipaje, aunque igual pudo abordar el avión, en el que voló por cuatro horas, el equivalente a 2.700 kilómetros.

La Policía Especializada en Protección a la Niñez y la Adolescencia (DEPCA) confirmó que el niño actuó sin la ayuda de adultos y que tenía ganas de vivir en Sao Paulo junto a otros familiares.

La denuncia de la madre

Daniele Marques, madre de Emmanuel explicó lo sucedido y señaló que "me desperté a las 5:30 A.M., fui a su habitación y vi que dormía normalmente".

"Luego jugueteé un poco con su celular y me volví a levantar, a las 7:30 A.M., pasé por su habitación, me di cuenta de que ya no estaba y empecé a desesperarme", sostuvo.

"Pasó por tres revisiones sin que nadie se diera cuenta"

La mujer realizó inmediatamente una denuncia y a los pocos minutos una azafata del respectivo vuelo dio aviso de que el pequeño estaba solo en el avión.

"Eran alrededor de las diez de la noche y me informaron que estaba en el aeropuerto de Guarulhos", expresó la mujer.

En este sentido, Daniele aclaró que su hijo le detalló que "tomó algunos autobuses al azar desde casa hasta llegar al aeropuerto. Luego miró el horario de vuelos en el panel y se subió a uno de ellos. Mi hijo pasó por tres revisiones sin que nadie se diera cuenta de que estaba solo, sin documentación ni boarding pass".

El niño fue trasladado a un albergue, a la espera de los trámites correspondientes, y finalmente volvió a su hogar sano y salvo el domingo 27 de febrero.