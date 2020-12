Con solo 23 años, Emma Swain acudió al médico porque no se sentía bien. Los médicos la revisaron y pusieron distintos tratamientos ginecológicos, pero ella sugirió una prueba de frotis y le dijeron que era "demasiado joven" para hacerla.

Emma no mejoraba y acudió nuevamente al The Haling Park Partnership, en Reino Unido, pero aunque habló nuevamente del examen, su médico de cabecera pensaba que no era momento.

La mujer quería someterse a un frotis, en el que se usa un cepillo o espátula para extraer células del cuello uterino y ver si existen lesiones o cambios.

Asombrosamente, los médicos desestimaron los síntomas de Swain 15 veces.

Tenía cáncer

En su lugar, creían que la píldora anticonceptiva era la responsable de sus malestares.

Desestimaron su petición creyendo que estaba influenciada por el caso de una estrella de un reality show que había sido diagnósticada entonces.

Pero lo peor llegó. Emma tenía cáncer de cuello uterino. Había avanzado tanto, que cuando por fin se detectó, no había nada para hacer.

El hecho se ha vuelto viral luego que el médico de la joven reconociera que, de haber realizado el examen, le habría salvado la vida a la joven.

Solo vivió pocos meses después de ser diagnosticada y de perder 15 oportunidades de iniciar un tratamiento, solo por una apreciación médica.

Con síntomas claros

El padre de Emma Swain se mostró indignado con lo sucedido. "Haber visto a uno de tus hijos pasar por eso y saber que podría haberse evitado es increíblemente difícil de aceptar", dijo a The Mirror.

A principios de 2013, Emma sentía dolores de espalda y sangrado después de tener relaciones sexuales. Allí comenzó su pedido para que le hicieran la prueba que ahora deja una lección sobre lo urgente que es la detección temprana.

Este año debido a la pandemia por el coronavirus se cancelaron unas 600 mil citas médicas de control en el Reino Unido, lo que amenaza con una explosión de muertes por cáncer para los próximos meses y años.

El caso de Emma dispara un alerta mundial sobre la necesidad del diagnóstico temprano. Si la mujer experimenta dolores pélvicos, secreciones vaginales con olor y dolor durante el sexo no se debe perder tiempo.