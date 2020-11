¿Qué pasó?

El jefe del Congreso peruano, Luis Valdez, pidió la noche del sábado la "renuncia inmediata" del nuevo presidente Manuel Merino, tras la violenta represión de las protestas contra su gobierno, que han dejado al menos dos muertos y más de 60 heridos.

"Le pido al señor Merino que evalúe su inmediata renuncia", dijo Valdez al canal N de televisión. Además, convocó a los jefes de bancadas este domingo a las 08:00 horas locales para discutir la sucesión de Merino.

#LoÚltimo I Por disposición del presidente del Congreso, Luis Valdez Farías, se cita a la Junta de Portavoces para mañana domingo a las 8:00 horas, en el Hemiciclo del Congreso. Sesión presencial. pic.twitter.com/aGrlqrkHGc — Congreso del Perú (@congresoperu) November 15, 2020

"Hay que tomar una decisión mayor, mañana (domingo) elección de una nueva junta directiva para una sucesión constitucional", agregó Valdez.

Al menos dos fallecidos

El ultimátum se produjo tras la muerte de manifestantes durante una marcha masiva y pacífica de rechazo a Merino en Lima, que fue violentamente reprimida por la policía con disparos de perdigones y gases lacrimógenos.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, del partido Acción Popular, el mismo de Merino, también exigió la renuncia del presidente.

La policía dijo que los muertos eran dos, mientras que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos indicó que investigaba si eran cuatro.

Comunicado de la Fiscalía de la Nación pic.twitter.com/ysD5ourVbG — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 15, 2020

La Defensoría del Pueblo había anunciado que el primer fallecido, un joven de 25 años, murió por disparos de perdigón en la cabeza y la cara.

La actuación policial ha sido severamente cuestionada por la ONU y organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, desde que empezaran las protestas el martes, el día que asumió Merino.

#DerechoALaMovilización En @Defensoria_Peru rechazamos la represión contra jóvenes que llegaron a las inmediaciones del Congreso de la República durante la madrugada llevando la bandera del Perú. Esta no es la @PoliciaPeru que un país democrático necesita. #LasPersonasPrimero pic.twitter.com/GIwNKLK2jj — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) November 15, 2020

Renuncia de ministros

Se informó que 13 de los 18 ministros de Merino renunciaron este sábado en la noche tras la represión policial, entre ellos el de Salud, Abel Salinas, según medios locales.

“Este gabinete tendrá que afrontar las consecuencias de este acto conspirativo”, dijo el expresidente Ollanta Humala al canal N de televisión.

Un gobierno insostenible. Represión debe cesar. Presidente y ministros deben renunciar esta misma noche. Mis condolencias a las familias de las víctimas. — Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) November 15, 2020

El paradero de Merino

La crisis política parecía encaminarse a la renuncia de Merino, cuyo paradero era desconocido en las primeras horas del domingo en medio de rumores de una supuesta fuga.

"Lo estoy llamando y no logro comunicarme, no tengo la más remota idea de si ha renunciado. No soy adivino", dijo su primer ministro, Antero Flores Aráoz, a la radio RPP.

Merino ha guardado silencio tras la fuerte represión del sábado y el pedido de renuncia que le hizo el jefe del Congreso.

Hacia las 02:00 de la madrugada de este domingo, el gobierno difundió una foto de una reunión de Merino con su gabinete, pero surgieron dudas de cuándo había sido tomada pues aparecía el ministro de Salud, quien había renunciado horas antes.

El ministerio de Salud reportó 63 manifestantes lesionados y la Coordinadora de Derechos Humanos dijo que había además 20 desaparecidos, cuyos familiares los buscaban en hospitales y comisarías en las horas del toque de queda.