¿Qué pasó?

El expresidente de Uruguay, José Mujica, anunció en las últimas horas que dejará la política debido a problemas de salud.

Las palabras de Mujica

El actual senador habló con la prensa luego de emitir su sufragio para las elecciones de gobernantes que se llevan a cabo durante esta jornada, y afirmó que "estoy para salir por cuestión de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica".

"Es lógico que la política obliga a relaciones sociales. Si me tengo que cuidar, no puedo hablar, no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro, soy un mal senador", explicó, según consignó La Voz de Argentina.

FOTO: ARCHIVO AFP

"Me encanta la política, pero más me encanta la vida"

El exmandatario expresó que "me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida. Y como estoy para salir, trato de estirar los minutos que me quedan. Qué defecto, ¿eh?".

Para estas elecciones de gobernantes, Mujica apoyó al candidato a la intendencia de Montevideo, Álvaro Villar (Frente Amplio), y se dio el tiempo también de hablar sobre el rol de las autoridades en la pandemia de coronavirus.

"Si el mundo sigue ese proceso de globalización a los tumbos, probablemente las cuestiones municipales asuman cada vez más importancia mientras que las cuestiones nacionales van a quedar pautadas por tratados y convenios internacionales", expuso.