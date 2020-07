Durante la realización de trabajos de excavación en la localidad de Wellwick, en Inglaterra, para la construcción de un ferrocarril, un grupo de arqueólogos encontró el esqueleto de un cuerpo con las manos atadas y, según revelan, podría ser una víctima de asesinato de la Edad del Hierro.

El esqueleto pertenece a un hombre adulto, que fue enterrado boca abajo en una zanja con las manos unidas por debajo de su pelvis, según dio a conocer la constructora encargada de las excavaciones.

#HS2 #archaeology has uncovered an #IronAge murder victim and a timber Stonehenge-style formation during excavations near #Wendover. Find out more about the site and its 4,000 years of human activity: https://t.co/GsLnqI7bs1 pic.twitter.com/J2pNk74e1o