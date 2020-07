Estados Unidos superó este miércoles la barrera de los tres millones de casos confirmados de Covid-19, informó este miércoles el vicepresidente Mike Pence.

"En este estadio, le hicimos pruebas a más de 39 millones de estadounidenses y entre ellos más de tres millones de estadounidenses dieron positivos en las pruebas", indicó Pence en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Esta cuota de casos confirmados se produce menos de un mes después de haber registrado dos millones de contagios del nuevo coronavirus.

Estados Unidos es el país del mundo con más fallecidos por Covid-19, con más de 131.521 muertos, según el balance de la Universidad Johns Hopkins.

El vicepresidente estadounidense -que llegó a la conferencia de prensa portando una mascarilla- indicó que los estados más preocupantes son Arizona, Florida y Texas y que habían "indicios" de que el porcentaje de pruebas positivas estaba estabilizándose.

Con respecto a la situación en Florida, uno de los puntos más congestionados, Deborah Birx, la coordinadora de la Casa Blanca para la pandemia, también señaló que las consultas en urgencias por síntomas respiratorios relacionados con la Covid-19 está en baja.

Desde hace varios meses, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido iniciar con la nueva normalidad en el país, para activar su economía nuevamente. De hecho, el pasado lunes, se refirió al regreso a clases en el marco de la pandemia de coronavirus, que ya ha dejado a más de 130.000 personas fallecidas.

"Las escuelas deben abrir en otoño", sostuvo el Mandatario en su cuenta de Twitter. Cabe destacar, que en Estados Unidos el otoño comienza el 21 de septiembre, fecha en la que el mandatario pretende que todo haya vuelto a la "normalidad".

SCHOOLS MUST OPEN IN THE FALL!!!