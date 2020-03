La desinformación por el nuevo coronavirus y su propagación en el mundo, ha comenzado a generar actos de violencia y racismo en el mundo entero, sobre todo en Europa, donde las cifras de contagiados siguen en aumento.

Tal es el caso del joven estudiante Jonathan Mok (23), oriundo de Singapur y radicado en Londres desde hace varios años, quien fue atacado brutalmente por tener características físicas asiáticas, según ha denunciado en sus redes sociales.

Eran las 21:15 del 24 de febrero cuando Jonathan caminaba por una de las calles más concurridas de Londres, Oxford Street. A lo lejos, escuchó a un grupo de adolescentes gritarle “coronavirus”.

Y aunque los actos xenofóbicos en la ciudad han ido en aumento las últimas semanas tras la propagación de la enfermedad, no pensó que esta vez él sería agredido físicamente, hasta quedar con el rostro fracturado.

Tras recibir una golpiza, logró escapar, llegó a su casa y se tomó fotografías para denunciar su caso en Facebook, donde calificó a los atacantes de "cobardes".

“Nos hemos centrado únicamente en los efectos sanitarios del coronavirus y no vemos los efectos sociales que han surgido de la propagación de este virus, donde el racismo ha encontrado otra excusa para reforzar su fea cabeza”, dijo en la plataforma digital, donde mostró cómo había quedado tras la terrible agresión.

El joven relata que tras escuchar la palabra “coronavirus”, volteó para saber de dónde provenía. Fue entonces que se percató que estaba siendo observado por este grupo de adolescente que, al ver que él había volteado le gritaron: “'No te atreves a mirarme, tú ____' (No pude atrapar la última palabra debido al acento). En segundos, estaba en mi cara, junto con otros 3/4 jóvenes, y una joven (ninguno parecía mayor de 20 años)", dijo en su cuenta Facebook.

“El tipo que trató de patearme sostuvo: ‘No quiero tu coronavirus en mi país', antes de darme otro golpe, lo que hizo que mi cara explotara con sangre (de mi nariz), salpicada en el pavimento. Allí, el grupo se fue rápidamente de la escena antes de que llegara la policía”, dijo.

Tras el ataque, fue a emergencia para ser atendido: “me dijeron que había sufrido algunas fracturas en mi cara y podría necesitar someterme a cirugía reconstructiva para arreglar algunos de los huesos”.

El muchacho tiene dos años viviendo en ese país europeo y esta no es la primera vez que recibe comentarios xenofóbicos, “He estudiado en Londres durante los últimos 2 años y cada año, estoy sometido a comentarios racistas (ya sea inocente o hecho con malicia) (...) Siempre he creído que el racismo está basado en la estupidez”, dijo al respecto.

Recientemente, un video en el metro de Nueva Yok se volvió viral en las redes sociales, donde muestra el ataque que recibe una señora asiática, tras ser vinculada con el coronavirus. El agresor le golpeó fuertemente en la cabeza, dejándola tendida en el suelo.

Chinese woman gets attacked for wearing a mask in nyc. #coronaviruschina #coronavirus #NYC pic.twitter.com/IlaYC9aMjE