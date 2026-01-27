De una foto a tener un hijo juntos: La curiosa historia de amor de leyenda del tenis

27 en. 2026 - 14:20 hrs.

Una particular historia de amor es la que está viviendo Garbiñe Muguruza, destacada tenista española que en medio de una competición, más específicamente, en el UsOpen, conocería a quien actualmente es su esposo y futuro padre de su hijo.

Fue a través de redes sociales que la pareja anunció la llegada de su primer retoño, catalogándolo de "nuestro pequeño milagro".

Así conoció Muguruza a su actual pareja

Lo curioso está en cómo se conocieron. Fue en 2021, cuando Arthur Borges, el actual marido de la deportista, se presentó como un seguidor de esta, pidiéndole una foto.

"Supe que me casaría con él incluso antes de que me lo propusiera. Cuando nos conocimos, fue amor a primera vista y muy pronto nos dimos cuenta de que éramos la pareja ideal”, confesó Muguruza a la revista HOLA!.

"Salgo y me lo encuentro en la calle de repente, se da vuelta y me dice ‘buena suerte en el US Open’. Me quedé pensando ‘guau, es tan guapo’", admitió.

En todo caso, no es el primer matrimonio para Borges, quien es finlandés de origen canario, pues se había casado en 2018.

En cuanto a este, cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas y dirige actualmente la firma Made to Measure de Tom Ford para Norteamérica, tras una etapa como modelo de marcas como Armani Zegna y Hugo Boss.

"Me gustó mucho que fuera de otro mundo, pertenece al mundo de la moda y el lujo. No forma parte del tenis y para mí fue algo importante, que no todo sea tenis en mi vida", dijo la tenista quien fuera campeona de dos Grand Slam y alcanzara la cima del ranking en 2017.