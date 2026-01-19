José "Pepe" Rojas dirá adiós al fútbol en el Estadio Nacional: Mira el partido en exclusiva por Mega Go

19 en. 2026 - 16:17 hrs.

El histórico multicampeón y referente de La U, José "Pepe" Rojas, realizará su partido de despedida del fútbol el jueves 29 de enero de 2026, a las 19:30 horas, en el Estadio Nacional.

El evento "Adiós Capitán" será una celebración para la familia azul, en una jornada que combinará fútbol, música y entretención, además del reencuentro entre Rojas e históricos jugadores que lo acompañaron en los momentos más memorable de su carrera.

Para quienes no puedan asistir al partido en el Estadio Nacional, Mega Go, la plataforma de streaming de Mega, realizará una transmisión exclusiva del evento que sin duda será un imperdible para todo hincha azul.

¿Cómo suscribirse a Mega Go?

Opción 1: Plan Full

Acceso a todas las teleseries, programas y contenidos exclusivos. · Por $3.490 CLP. ? Suscríbete aquí (https://megago.cl/planes)

Opción 2: Clientes VTR y Claro

Activa tu cuenta en: - VTR Mega Go (https://vtr.com/megago) - Claro Mega Go (https://www.clarochile.cl/personas/megago/).

Dispositivos compatibles