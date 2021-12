Blackburn Rovers de Ben Brereton se quedó sin jugar por casos de Covid-19 en el Hull City

Blackburn Rovers informó este domingo de la suspensión de su partido ante el Hill City, como visitante por la 24ª fecha de la Championship League de Inglaterra, debido a casos positivos de Covid-19 en el equipo rival.

A través de un breve comunicado, el conjunto donde milita y brilla el seleccionado chileno Ben Brereton, señaló que “el partido de hoy se ha pospuesto debido a casos positivos de coronavirus en el equipo de Hull City”.

“Los Rovers se disculpan con los seguidores que han viajado al MKM Stadium por la decepción y las molestias causadas por la notificación tardía del aplazamiento”, se agregó.

Cabe consignar que Brereton Díaz venía en la fecha pasada de anotar un doblete en la goleada del Blackburn por 4-0 sobre Birmingham City. Esta actuación le permitió llegar a 19 goles en 23 encuentros, consolidándose en el segundo puesto de la lista de máximos artilleros de la competencia.

👏 A massive thank you to the 2,854 #Rovers fans that were making the trip to Hull today!



We apologise again for the late postponement but the club only found out this afternoon that Hull City are not able to fulfil the fixture.



We wish you a safe journey home! 💙



🔵⚪️ pic.twitter.com/4zColzwqlo