El goleador Ben Brereton envió saludo navideño junto a su familia

El delantero de la Selección Chilena de fútbol, Ben Brereton, envió un saludo junto a su familia a propósito de la celebración de Navidad.

En la imagen subida a su cuenta de Instagram, se ve al atacante del Blackburn Rovers al interior de un automóvil acompañado de su novia, su madre, su mascota, su padre y su hermano.

"Wishing you all a very Merry Christmas" y "Les deseo una muy Feliz Navidad para todos", dice el mensaje bilingüe escrito por el futbolista durante este sábado.

Cabe recordar que el Blackburn Rovers, equipo que juega este domingo por la Championship, la segunda división inglesa, enfrenta como visita al Hull City, elenco que marcha en la parte baja de la tabla.

