Conmebol confirma fecha y hora de los partidos de Chile ante Argentina y Bolivia

La Conmebol oficializó este martes las fechas y horarios en que se disputarán las fechas 15 y 16 de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022, en donde La Roja se medirá ante Argentina y Bolivia.

La Selección Chilena recibirá a la “Albiceleste” el jueves 27 de enero a las 21:15 horas en el Estadio “Zorros del Desierto” de la ciudad de Calama, tras la autorización de la FIFA.

Y el martes 1 de febrero, el equipo de Martín Lasarte visitará a su par de Bolivia, a las 17:00 horas en el Estadio Hernando Siles de La Paz.

Cabe recordar que Chile (6° en la tabla) necesita imperiosamente sumar puntos para meterse en la zona de clasificación al Mundial de Catar 2022.

Revisa la programación de las fechas

Programación de la fecha 15 de las clasificatorias mundialistas

Jueves 27 de enero:

18:00 – Ecuador vs. Brasil

20:00 – Paraguay vs. Uruguay

21:15 – Chile vs. Argentina

Viernes 28 de enero:

18:00 – Colombia vs. Perú

19:00 – Venezuela vs. Bolivia

Programación de la fecha 16 de las clasificatorias mundialistas

Martes 1 de febrero:

17:00 – Bolivia vs. Chile

20:00 – Uruguay vs. Venezuela

20:30 – Argentina vs. Colombia

21:30 – Brasil vs. Paraguay

23:00 – Perú vs. Ecuador

