Gabinete de Boric: dos economistas se autodescartan para el ministerio de Hacienda

¿Qué pasó?

Andrea Repetto y Roberto Zahler son los dos primeros nombres que decidieron no formar parte del eventual gabinete de Gabriel Boric tras la colaboración brindada al candidato en la segunda vuelta.

¿Qué dijeron?

Ambos economistas estaban pensados por el líder de Apruebo Dignidad para el ministerio de Hacienda, siendo la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez la primera opción.

No obstante, Repetto aseguró a radio Infinita: "Es algo que no he buscado, que no se me ha ofrecido y que no aceptaría. Aportaré desde otros lados".

#MásQueNúmeros | Andrea Repetto sobre ser ministra de Hacienda de Boric: "Es algo que no he buscado, que no se me ha ofrecido y que no aceptaría. Aportaré desde otros lados".



Al aire por https://t.co/51iLPQTbYc pic.twitter.com/rs3xihjyU3 — Radio Infinita (@InfinitaFM) December 21, 2021

Por su parte, Zahler, expresidente del Banco Central aseguró la semana pasada que “yo ya hice mi colaboración muchos años atrás”.

“Feliz de colaborar en cosas específicas, pero no desde ese tipo de puestos”, agregó al Diario Financiero.

¿Qué otros nombres suenan?

La tercera carta que baraja Apruebo Dignidad es la de Eduardo Engel, director de Espacio Público.

Otros nombres son Guillermo Larraín (DC), Nicolás Grau y Claudia Sanhueza.

Todo sobre Gabinete Gabriel Boric