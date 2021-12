Pamela Jiles por gobierno de Gabriel Boric: "Él tiene la posibilidad de presentar un quinto retiro"

¿Qué pasó?

La diputada Pamela Jiles se refirió en el matinal Mucho Gusto a la posibilidad de que el gobierno de Gabriel Boric presente un proyecto de retiro de fondos previsionales, el que justifica ante lo que podría ser un recrudecimiento de la crisis económica derivada de la pandemia.

¿Qué dijo?

La parlamentaria señaló que "lo que a mí me gustaría que pasara, creo que no va a pasar, pero me encantaría que ocurriera, es que cuando asuma el 11 de marzo el presidente Boric, él tiene la posibilidad de presentar un quinto retiro como moción presidencial".

"Yo supongo que a esas alturas va a haber habido una profundización de la pandemia, aparentemente por lo que está pasando en Europa que sabemos que repercute, tres, cuatro o cinco meses después en Chile (…) y creo que a esas alturas probablemente va a ser necesario con la crisis económica en la que vamos a estar. Me gustaría que desde el gobierno se diera la posibilidad de un retiro", argumentó.

Jiles además sostuvo que esta nueva extracción de fondos sería "para todas aquellas personas que esperaban un cuarto retiro y que van a pasar una Navidad bien lamentable sin esos fondos, sin IFE y sin ninguna medida de apoyo".

Necesita apoyos en el Congreso

Sin embargo, indicó que "¿qué es lo que yo creo que va a pasar?, respondo con lo que creo que es clave entender, que el gobierno de la nueva Concertación, el gobierno de Boric, no puede hacer absolutamente nada sin una mayoría en el Congreso y esa mayoría está por verse, dependerá entre otras cosas de la habilidad, en ese sentido las primeras declaraciones del propio Gabriel Boric y de Giorgio Jackson han sido muy asertivas, en el sentido de decir ‘aquí se necesitan grandes acuerdos'".

"Son acuerdos que, tienen que, en el caso de la Cámara, incluir a 79 diputados que no están hoy con Gabriel Boric y hay que entender también (...), que sería un error muy grande que Gabriel Boric y su gobierno pensaran que ellos son los dueños de esos votos que sacaron ayer. Está clarísimo que ya en primera vuelta, 25% tenía una parte de votación prestada", expresó.

"La mitad por lo menos de la votación que obtuvo Gabriel Boric es una votación prestada, es un cheque no en blanco, hay una parte de esa votación muy importante que votó contra Kast y no por Gabriel Boric", subrayó.

Además, recalcó que "es muy importante entender, que no va a poder mover un dedo hacia atrás ni hacia adelante Gabriel Boric si no es con una mayoría parlamentaria".

Revisa sus declaraciones

