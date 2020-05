En 1999, durante los populares X-Games, el skaters profesional Tony Hawk sorprendió a los espectadores con el inusual "900", que consiste en hacer dos vueltas y media alrededor de su eje longitudinal. Hoy, 21 años después, esa hazaña fue lograda, pero por un niño de tan solo 11 años de edad.

Un reportaje de The New York Times da a conocer la historia del joven nacido en el 2008, que hizo viral un video donde repite el legendario truco de Hawk, con el que ganó, en su momento, respeto absoluto en esa disciplina.

Gui Khury es el nombre del menor, nacido en California, quien con ayuda de su padre se elevó en el aire para repetir su "900" desde la rampa donde practicaba.

“Pensé que podía hacerlo”, dijo Gui días después de completar el truco, todavía extasiado, al medio estadounidense. “Solo seguí intentándolo”.

El joven no solo logró igualar el truco de Hawk sobre la patineta, sino que además lo superó, debido a que en el video se observa que alcanza a dar las tres vueltas completas en el aire.

El giro de 1080 grados ya se logró en 2012, pero su autor usó una rampa más grande que ayudó al skater a lograr más impulso. Este joven patinador logró el récord en una rampa construida en la casa de su abuela, donde, según los informes, tuvo más tiempo para practicar debido al confinamiento por coronavirus, reseña La Vanguardia.

La leyenda del skateboard ya había conocido al pequeño, de padres brasileños, en una actividad de exhibición donde ambos hicieron gala de su talento.

Sin embargo, el deportista no se ha referido, en sus redes sociales, sobre la hazaña del menor durante sus entrenamientos.

Hawk es una persona que ha defendido su logro y siempre analiza a las personas que han intentado sin éxito el particular movimiento sobre la patineta.

En el 2005 dijo: "Solo hay cuatro personas que han podido girar por completo y él es uno de ellos (Danny Way). Tas Pappas y Rob Boyce también lo han hecho girar, pero no lo han conseguido".

BREAKING: Gui Khury just became the first skateboarder in history to land a 1080 on a vert ramp! The Brazilian #XGames athlete is only 11 years old.



Khury was born almost 9 1/2 years after @tonyhawk first landed the 900 at X Games. pic.twitter.com/YaamMv7ULj