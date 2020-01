Confirman nueve víctimas fatales en accidente aéreo que cobró la vida de Kobe Bryant

Un total de nueve personas murieron este domingo en el accidente de un helicóptero que costó la vida de la leyenda del básquetbol Kobe Bryant y su hija Gianna, en Calabasas, en el sur de California, anunció el alguacil del condado de Los Ángeles.

"No ha habido supervivientes... Habían nueve personas a bordo del avión, el piloto y ocho personas", dijo Alex Villanueva en una rueda de prensa.

Today at 0947am, @LHSLASD assisted @LACOFD with a Helicopter Crash near the @CityofCalabasas. All we can confirm at the moment is 9 people were on board. No one survived. We at @LASDHQ offer our condolences to those families affected. @NTSB & @FAANews are on scene & investigating pic.twitter.com/IqSIeqzZbl — Alex Villanueva (@LACoSheriff) January 26, 2020

En un principio, los primeros informes confirmados por las autoridades locales indicaban que cinco personas se encontraban a bordo del helicóptero cuando se estrelló en condiciones de neblina en el noroeste de Los Ángeles.

El cinco veces campeón de la NBA, de 41 años, se desplazaba en la aeronave junto a su hija para asistir a un partido de básquetbol que ella debía jugar.