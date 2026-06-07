¿En qué tramo del Registro Social de Hogares estás?: Qué significa y cómo mejorar tu posición

07 jun. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué es el Registro Social de Hogares?

El Registro Social de Hogares (RSH) es la herramienta que usa el Estado para determinar quiénes pueden acceder a bonos, subsidios y beneficios sociales. Tu posición en ese registro no es fija: se puede modificar y entender, y de eso depende si recibes o no una parte importante de los apoyos que ofrece el gobierno.

¿Qué son los tramos del RSH?

El RSH divide a los hogares en tramos según su nivel socioeconómico. Los más utilizados son el 40% más vulnerable y el 80% más vulnerable. Estar en el 40% más bajo significa que tu hogar se encuentra entre los de menores ingresos del país y que tienes prioridad para acceder a la mayoría de los programas sociales. Estar en el 80% más bajo amplía el acceso a otro grupo de beneficios, aunque con condiciones distintas.

¿Cómo se calcula tu tramo?

El sistema no mide solo los ingresos declarados. Considera también el patrimonio del hogar, la composición familiar, las condiciones de la vivienda, la situación laboral y los bienes registrados a nombre de los integrantes. Por eso, dos familias con sueldos similares pueden quedar en tramos distintos.

¿Qué beneficios dependen del RSH?

Varios de los bonos y subsidios más importantes del país exigen estar en un tramo específico del RSH. Entre ellos: el Bono Base Familiar, el Subsidio Habitacional DS1 y DS49, el Cupón de Gas, el Subsidio Familiar y distintos bonos estacionales como el Bono de Invierno. En muchos casos, si no apareces en el tramo correcto, simplemente no puedes postular.

¿Cómo actualizar tu ficha?

Si crees que tu situación socioeconómica no está bien reflejada, puedes solicitar una actualización en la municipalidad de tu comuna o a través del sitio web de ChileAtiende. Para hacerlo necesitas tener a mano información sobre ingresos del hogar, composición familiar y antecedentes de bienes. El proceso puede demorar algunas semanas, pero los cambios tienen efecto en los programas asociados.

¿Cada cuánto se actualiza el RSH?

El Estado actualiza el RSH con información de distintas fuentes públicas varias veces al año. Sin embargo, si hubo cambios relevantes en tu hogar —como el nacimiento de un hijo, la pérdida de un empleo o el fallecimiento de un integrante— lo más conveniente es solicitar la actualización de forma proactiva en lugar de esperar. Puedes consultar tu situación actual en el sitio web del Registro Social de Hogares ingresando tu RUT.

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