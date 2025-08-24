Cyber Monday: Esta sería la fecha del evento de ofertas en línea

24 ag. 2025 - 10:00 hrs.

Uno de los eventos de compras online más esperados del segundo semestre del año corresponde al Cyber Monday, instancia en que cientos de marcas ofrecen descuentos y promociones en miles de productos y servicios que se adquieran por internet.

Organizado principalmente por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), se espera que la instancia reúna marcas de diversas categorías tales como vestuario, calzado, tecnología, salud, bellezas, deportes, viajes y turismo, entre otras.

¿Cuándo es el Cyber Monday 2025?

Aunque la CCS no ha comunicado oficialmente la fecha en que se realizará el Cyber Monday 2025, una marca ya se adelantó al anuncio.

Cannon Home informó, mediante su sitio web, que el Cyber Monday 2025 se realizará desde el lunes 6 hasta el miércoles 8 de octubre.

También detallaron que "el Cyber Monday dura 3 días, desde las 00:00 del lunes 06 hasta las 23:59 del miércoles 8 de octubre".

De ese modo, esta nueva versión del evento seguiría la tónica de las ediciones anteriores, donde el Cyber Monday ofrece tres días consecutivos de descuentos en las distintas empresas participantes.

