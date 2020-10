El pasado martes 27 de octubre el Gobierno lanzó la iniciativa #NoPierdasTuBono, la que tiene por objetivo que los ciudadanos del país revisen activamente si poseen alguna ayuda pendiente por parte del Estado, para que ésta sea recibida a tiempo.

Son cerca de 137.000 las personas que no aún no han cobrado los bonos, ya sea por no contar con una cuenta donde se pueda depositar el dinero o bien porque no concurrieron a retirar el beneficio de manera presencial.

¿Cómo revisar?

El usuario debe ingresar al sitio web www.bonospendientes.cl e ingresar su Rut y su fecha de nacimiento, para posteriormente apretar "consultar".

Si existen bonos pendientes, se desplegará un listado para que la persona que consulta pueda hacer los trámites necesarios y recibir la ayuda.

Cabe destacar que los datos están actualizados hasta el 30 de septiembre, por lo que si el usuario cobró alguna de las ayudas posterior a esa fecha, no estará reflejada.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden revisar?

Aporte Familiar Permanente (ex Bono marzo)

El Aporte Familiar Permanente es un beneficio que se paga en marzo de cada año a las familias de menores ingresos del país.

Está destinado a las personas que a diciembre del año anterior han recibido Subsidio Familiar, o pagos de Asignación por sus cargas familiares. También quienes a diciembre del año anterior pertenecían al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) o a ChileSolidario.

El monto de este aporte asciende a lo $47.765, por carga familiar o por familia, según el tipo de beneficiario al que se pertenezca.

Bono Ayuda Familiar

El Bono Ayuda Familiar es un beneficio en dinero que el Estado paga por una vez a las familias que, al 30 de septiembre, fueron beneficiarias de Subsidio Familiar (SUF) o Asignación Familiar o Maternal (AFAM). También se entrega a las personas o familias que, a la misma fecha, eran usuarias de los subsistemas Chile Solidario o de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

Personas con Subsidio Familiar (SUF) reciben un Bono de $50.000 por cada causante de subsidio .

. Familias pertenecientes a ChileSolidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) reciben un Bono de $50.000 por familia .

. Personas con pago de Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares reciben un Bono de $50.000 por cada carga.

Bono de Emergencia Covid-19

El Bono de Emergencia Covid-19 forma parte del Plan de Emergencia Económica del Gobierno, y que tiene como objetivo apoyar a las familias más vulnerables en la contingencia sanitaria por el coronavirus.

$50.000 por causante para todos los beneficiarios del Subsidio Familiar (SUF).

para todos los beneficiarios del Subsidio Familiar (SUF). $50.000 por familia para los beneficiarios del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, que no tengan causantes de Subsidio Familiar.

para los beneficiarios del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, que no tengan causantes de Subsidio Familiar. $50.000 por hogares para aquellos que integren un hogar del 60% más vulnerable y que no reciban ingresos formales por concepto de pensión y/o trabajo, ni tampoco reciban Asignación Familiar.

Todo sobre bonos del gobierno

Revisa aquí si tienes bonos pendientes