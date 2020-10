¿Qué pasó?

Una campaña impulsada por distintos ministerios hizo un llamado a los beneficiarios de ayudas estatales a cobrar los bonos que se encuentran pendientes de ser entregados, dinero que suma en total más de $7.200 millones que podrían quedarse en las arcas fiscales.

Bonos pendientes

Los bonos que se encuentran asignados, pero que no han sido cobrados por sus beneficiarios son el Aporte Familiar Permanente, Bono de Ayuda Familiar y Bono de Emergencia COVID-19.

Según las cifras, son cerca de 137.000 las personas que no aún no han cobrado los bonos, ya sea por no contar con una cuenta donde se pueda depositar el dinero o bien porque no concurrieron a retirar el beneficio de manera presencial.

¿Cómo saber si tengo bonos pendientes?

El beneficiario debe ingresar al sitio bonospendientes.cl donde se les pedirán los siguientes datos

Rut

Fecha de nacionamiento

Verificación "no soy un robot"

¿Qué dijeron las ministras?

La ministra del Trabajo María José Zalvídar comentó que "a lo mejor las personas creen que no les corresponden, los llamamos a que lo hagan (revisar) para obtener los recursos que son de ellos".

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, manifestó que "no queremos que el dinero se queden en las arcas fiscales, queremos que llegue a los bolsillos de los hogares".

