Este martes 27 de octubre el Gobierno lanzó la iniciativa #NoPierdasTuBono, la que tiene por objetivo que los ciudadanos del país revisen activamente si tienen alguna ayuda pendiente por parte del Estado, para que esta sea recibida a tiempo.

Son cerca de 137.000 las personas que no aún no han cobrado los bonos, ya sea por no contar con una cuenta donde se pueda depositar el dinero o bien porque no concurrieron a retirar el beneficio de manera presencial.

AHORA🔴 Ministras @mjose_zaldivar y @KarlaEnAccion, junto a los subsecretarios @s_villarrealb y @SubsePizarro, lanzaron la campaña #NoPierdasTuBono, iniciativa que busca que personas que son beneficiarias de bonos que otorga el Estado hagan cobro de estos beneficios. pic.twitter.com/Rg0aqsMnTG — Ministerio del Trabajo (@MintrabChile) October 27, 2020

¿Cómo revisar?

El usuario debe ingresar al sitio web www.bonospendientes.cl e ingresar su rut y su fecha de nacimiento, para posteriormente apretar "consultar".

Si existen bonos pendientes, se desplegará un listado para que la persona que consulta pueda hacer los trámites necesarios y recibir la ayuda.

Cabe destacar que los datos están actualizados hasta el 30 de septiembre, por lo que si el usuario cobró alguna de las ayudas posterior a esa fecha, no estará reflejada.

¿Cuáles son los bonos que se puede cobrar?

Su plazo de cobro es de nueve meses y se entrega a partir del 15 de febrero de cada año, por lo que cada noviembre empiezan a expirar los montos.

Este aporte consiste en una entrega única, similar al "Bono Marzo", y también cuenta con nueve meses de plazo para cobrar.

El Bono Covid 19 terminó de pagarse en mayo, pero aún pueden existir montos pendientes ya que su plazo para cobrar es de un año. Ingresa a www.bonocovid.cl.

