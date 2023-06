Es difícil que se muevan: Estas son las razas de perros más "flojas"

Si bien todos los perros son diferentes, sin importar las razas, algunas características han traspasado la personalidad y se repiten en los genes.

Hay unos que son más inteligentes, otros que son más simpáticos, más grandes o más pequeños.

A continuación encontrarás las razas de perros que menos tiempo activo pasan y que preferirán dormir a tu lado, antes de jugar con la pelota.

Por muy poco activos que sean, recuerda que siempre necesitarán de una cantidad, moderada, de actividad física.

Esta raza asiática es reconocida en todo el mundo por los rollos de piel que tiene en todo el cuerpo. Son excelentes perros de familia, pero unos flojos: solo se mueven por 54 minutos al día en promedio.

El spaniel japonés o chin japonés es comúnmente comparado con un gato, al ser uno de los perros con menor energía que existe.

Son perros que se podrían considerar con "modales" gracias a su buen comportamiento con todos. Es un fantástico can de compañía, especialmente para los adultos mayores.

Esta es una raza muy pequeña, usada de compañía. Si bien son muy amables y dulces, no son perros muy activos. De hecho, no son de esos perros pequeños que se exaltan con cualquier cosa, pues son muy relajados.

Por su largo pelaje, estos perros "leones" no pelechan, por lo que podrían ser ideales para las personas que sufren de grandes alergias.

Esta raza de perros gigantes es una de las más relajadas y pacientes que existe. Ahora, no son exactamente "flojos", ya que es una raza muy trabajadora. Se sabe que estos perros pastores han pasado noches enteras sin dormir por sus ovejas, pero sí tienen muy poca energía.

Por sus características físicas, patas cortas y cuerpo alargado, no es el perro más ágil o apto para los deportes. Por el contrario, es más pausado y les gustan las caminatas lentas para poder olfatear todo a su alrededor. Se calcula que los Basset Hound tienen aproximadamente 47 minutos de actividad al día.

Unlikely friends, united by their gentle spirits! 🐾🦛



Who would have thought a Basset Hound and a Hippo could share such an adorable moment? 😍 #UnlikelyFriendships #BassetHoundLove #HippoHugs pic.twitter.com/FZV6hYwihq