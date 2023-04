¿Un portal interdimensional? Esta es la explicación para la extraña espiral luminosa que se vio en el cielo de Alaska

Una increíble imagen fue captada el pasado 15 de abril, cuando un fotógrafo avistó una extraña formación luminosa en el cielo. Junto a las auroras boreales que se pueden apreciar durante las noches en Alaska, el fotógrafo Todd Salat descubrió una extraña espiral.

Inmediatamente capturó el momento. "Me quedé totalmente sorprendido y desconcertado cuando divisé por primera vez una luz brillante y lejana que venía hacia mí desde el horizonte norte", contó a Space Weather.

Ir a la siguiente nota

Lo que comenzó como una pequeña mancha azul en el cielo, en cosa de segundos creció para convertirse en una notoria figura luminosa, contó el fotógrafo.

La respuesta más entretenida sería que en realidad es un portal interdimensional que permite conectar los diversos multiversos de la Teoría de Cuerdas, pero la verdad es que tiene una explicación mucho más sencilla.

Según explicó a MSN el profesor asociado del Instituto de Geofísica de la Universidad de Alaska, Don Hampton, el espiral sería producido por un cohete, especialmente cuando estos vehículos deben deshacerse de un porcentaje de combustible en medio de un viaje.

A 'SPACEX SPIRAL' OVER #ALASKA: Sky watchers were surprised early Saturday when a giant blue spiral sailed through the #NorthernLights. #SpaceX apparently created the phenomenon they captured on camera. https://t.co/IcDkOot3K6 has the unreal video.



Photo credit: Todd Salat. pic.twitter.com/RjhRsWwwE7