Cota Castelblanco se prepara para la Gala de Viña 2026: Compartió momento junto a Pangal Andrade y Melina Noto
Ya comienzan los preparativos finales de la Gala de Viña 2026 y los famosos comienzan a alistarse. La querida actriz de Mega, Cota Castelblanco, compartió en redes sociales que ya está alistando su look para pasar por la alfombra roja.
Además, subió a sus redes sociales una foto junto a Pangal Andrade y un video donde aparece junto a su hija Alanna.
Cota Castelblanco se prepara para la Gala
La intérprete de Ignacia en "El Jardín de Olivia" subió a sus historias de Instagram los primeros preparativos para asistir al evento que da inicio al Festival de Viña 2026.
Junto a su equipo de trabajo, la actriz se ve en una selfie frente al espejo del hotel donde se hospeda. Además, publicó una foto junto a Pangal Andrade, con quien se encontró en el hotel viendo a su hija Alanna.
En un video que subió Melina Noto, Castelblanco está compartiendo junto a Alanna, quien se quedará con Pangal mientras Melina pasa por la gala.
Sigue la transmisión digital de la Gala Viña 2026
