"Me siento fracasada": El crudo desahogo de Faloon Larraguibel sobre su situación sentimental

En marzo pasado, Faloon Larraguibel vivió un episodio que cambió por completo su vida. La presentadora de televisión fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de su esposo, el futbolista Jean-Paul Pineda.

El apoyo que recibió fue transversal y poco después anunció que ingresaría a un reality show en el que permaneció por varios meses. A su salida ya tenía un proyecto en mente: debutar en una plataforma de contenido para adultos.

"Me siento fracasada"

Volviendo a su paso por el programa de telerrealidad, durante su participación Faloon tuvo una íntima conversación con su amiga, la cantante urbana Blue Mary, en la que se refirió a su tormentoso quiebre con Pineda.

En aquel diálogo, que recientemente se emitió en la pantalla chica, la modelo manifestó a su compañera de encierro que se sentía "fracasada" en el ámbito personal, e hizo hincapié en su situación sentimental.

Mientras la escuchaba, la locutora radial intentó darle palabras de aliento: "La fortaleza y el entender esa hue… y tal vez luchar contra ese amor, es un trabajo muy tuyo".

"Pero qué estúpida seguir amando a una persona que me hizo tanto daño. Tanto tiempo que uno necesita para sanarse. Y es como perder más tiempo", lamentó Faloon, visiblemente afectada.

Ante esto, Blue Mary trató nuevamente de consolar la comunicadora: "No pierdes, ganas, te estás ganando a ti misma". Sin embargo, Larraguibel insistió en su pesar y señaló: "Me siento muy fracasa".

"El proyecto de pareja no es tu vida, bebé, entonces no es un fracaso", le explicó Blue. A lo que Faloon respondió: "Pero era lo que yo quería para toda mi vida". "No importa, vendrá otro. Y mejor", le contestó la artista.

Anteriormente, durante una actividad, Faloon se refirió a la posibilidad de volver a darse una oportunidad en el amor: "Sé que en algún momento me tengo que abrir a tener otra pareja. Tengo muchos prejuicios conmigo misma. Me pregunto 'quién va a querer una mujer separada y con tres hijos'".

