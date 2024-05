Saltó a la fama en la secuela de "Perla, tan real como tú": Conoce cuántos años tiene Blue Mary y a qué se dedica

27 may. 2024 - 11:10 hrs.

Blue Mary saltó a la fama hace 7 años tras aparecer en "Los Perlas", la secuela del popular docu-reality de la gitana Perla Ilich. En ese entonces, estaba comenzando un romance con Maickol González, el carismático "Dash".

Lo cierto es que en aquella época la joven ya mantenía una incipiente carrera musical, que con el tiempo logró consolidar. Además, se convirtió en una exitosa locutora radial, que hasta hace poco era parte de Radio Carolina.

En 2024, la cantante dejó su trabajo para incursionar nuevamente en la televisión, sumándose al reality show de época de Canal 13. Durante el encierro, Blue Mary no ha estado alejada de los conflictos, e incluso se ha enfrentado a Oriana Marzoli.

¿Quién es Blue Mary?

María Almazábar Larraín es el verdadero nombre de Blue Mary, quien nació el 26 de marzo de 1988, por lo tanto, hoy tiene 36 años. De acuerdo a su perfil de LinkedIn, estudió actuación en el instituto Duoc UC y tiene experiencia en doblaje internacional y como animadora.

Eso sí, su gran vocación desde pequeña ha sido la música. Desde hace varios años que graba y escribe sus propias canciones, llegando a colaborar con reconocidos exponentes del género urbano como Polimá Westcoast y Tomasa del Real.

Antes de ingresar al programa de telerrealidad, Almazábar declaró que se encontraba soltera y que estaba dispuesta a darse otra oportunidad en el amor tras su quiebre con Dash.

"Es fome que te recuerden solo por las relaciones, porque soy mucho más que la polola de alguien. Nunca he hablado de Dash, los trapitos sucios se lavan en casa, pero como no seguimos en contacto es evidente que terminamos no muy positivamente", señaló en diálogo con Canal 13.

Asimismo, manifestó que uno de sus objetivos era darse a conocer a la audiencia, "que conozcan mi música, mi trabajo de comunicadora y llegar a animar otros eventos en el futuro. Quiero ser yo misma".

El término de su relación con Dash

Durante su estadía en la competencia, Blue Mary se ha referido en más de una oportunidad a su extensa relación con Dash, y es que incluso tenían planes de matrimonio. Sin embargo, tres meses antes dar el "sí", la artista se arrepintió.

"Me di cuenta de que no estaba enamorada de hace mucho tiempo, que estaba en una relación que estaba estirando un chicle, que era como lo que venía", indicó en una de las actividades.

Dash por su parte, también entregó su versión en un react del programa: "Los dos tenemos carácter fuerte, siento que no puede haber dos alfas en la relación".