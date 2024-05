Anunció que tendrá su propio restaurante: ¿Cuántos años tiene y qué hace hoy en día Perla Ilich?

19 may. 2024 - 19:10 hrs.

Hace 12 años se estrenó el docureality "Perla, tan real como tú", que tenía como protagonista a la gitana Perla Ilich, quien que se rodeaba de un grupo de jóvenes distintos a ella, pero que a la vez eran sus amigos.

Entre ellos estaba Dash (Maickol González) y el Cangri (Sebastián Leiva), fallecido en 2019, quienes más tarde protagonizaron su propio programa. Perla formó un gran vínculo con este último y a través de redes sociales lo ha recordado con cariñosas publicaciones.

Tras el fin de "Los Perlas", la secuela del programa original, Perla se alejó durante un tiempo de las pantallas.

¿Cuántos años tiene y qué hace hoy en día Perla Ilich?

Perla Johanna Illich nació el 27 de abril de 1992, por lo tanto, hoy tiene 32 años. Actualmente, está casada con Juan Carlos Morales, más conocido como Nino Morales, un productor gitano que también apareció en la serie.

La pareja tiene tres Michelle, Mateo Isaac y, la menor del clan, Carolina Nina. Mediante su cuenta de Instagram, la exfigura televisiva suele compartir publicaciones junto a sus retoños, a quien ha inculcado su cultura de su pueblo.

Durante los últimos años, Ilich ha tenido pequeñas apariciones en programas de concursos. Asimismo, fue parte del espacio culinario "El discípulo del chef", pero decidió abandonar la competencia tras una serie de conflictos con Daniela Aránguiz.

En mayo de 2024 participó en "¡Qué dice Chile! Prime", donde dio detalles de su presente, destacando que está dedicada a sus emprendimientos.

"Ahora estoy metida en la belleza y en la gastronomía. En junio voy a estar poniendo un salón de belleza en Macul con masajes de pelo con mi crema de cabello natural llamada ‘Perla, la magia gitana’, y al lado tendré un restaurante con comida gitana, chilena y peruana, para todos los gustos", comentó.

Sobre un posible regreso a la televisión, manifestó que "la cocina me apasiona, me encantaría volver a un programa de cocina si regreso a la tele. Pero no me cierro un reality, si hasta me operé, ¡así que llámenme!".

Cabe recordar, que hace unos meses la joven se sometió a una reducción mamaria y, además, aprovechó además de hacerse una lipoescultura para mejorar su figura.

La gitana ha aprovechado la fama que tuvo hace unos años para convertirse en toda una influencer, creando contenido para plataformas como TikTok e Instagram. También hace colaboraciones por publicidad pagada para ayudar a pymes.