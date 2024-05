Visitó a tres médicos para dar con su diagnóstico: Bombo Fica reveló detalles de su problema de salud

27 may. 2024 - 10:03 hrs.

El comediante Bombo Fica suspendió hace algunos días uno de sus shows en Suecia, enmarcado en una gira internacional que está realizando, debido a un delicado problema de salud que padeció ligado a su presión arterial.

Fica conversó durante la mañana de este lunes 27 de mayo con el "Mucho Gusto", entregando mayores detalles de lo que fue el malestar de salud que sufrió.

Todo sobre Famosos chilenos

El malestar de Bombo Fica

"Iba viajando a Suecia, tenía que actuar en Malmo, y antes de salir al aeropuerto estaba en el hotel y me di cuenta de que me cayeron unas gotitas de sangre en la nariz y de repente me paro y me empieza a correr como si me hubiera corrido una llave".

Bombo reconoció que fue a dos clínicas privadas en Barcelona, España, donde estaba esperando para realizar el viaje a Suecia, recibiendo atención que no logró dar con su diagnóstico. Luego, en un hospital público, lograron dar con su enfermedad: hipertensión arterial.

Sobre los síntomas previos a la crisis que sufrió, el comediante recordó que la noche anterior al sangrado de narices sintió un fuerte dolor de cabeza, por el que incluso se tuvo que tomar una pastilla.

El día del sangrado de narices, al hospital llegó con una presión arterial en 200, que dejó impresionado al médico que lo atendió en España.

El humorista confesó que está llevando a cabo un cambio en sus hábitos alimenticios, con el objetivo de no sufrir otra alza de presión de estas características.